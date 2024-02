Bergessio: “Ho rifiutato il Palermo per amore, esiste anche il cuore”

Gonzalo Bergessio nei giorni scorsi ha annunciato l’addio al calcio giocato. Il 39enne attaccante ex Catania, intervistato per ‘La Sicilia’, ha ripercorso la sua carriera, ricordando quando ha rifiutato il Palermo per amore nei confronti degli etnei.

“Mi aveva cercato il Chievo, mi proposero Palermo e dissi di no – afferma – . Il contratto dei rosanero era davvero importante sotto ogni punto di vista, ma esiste anche il cuore. A Catania ero stato bene, sono stato sempre rispettato e amato. Non me la sono sentita di vestire la maglia di un altro club siciliano contro cui avevo lottato per vincere e per portare in alto il nome di Catania”.

“Se devo ricordare una gara importante cito il derby col Palermo, quando il 3 aprile 2011 feci il secondo dei quattro gol – continua Bergessio – . Fu una festa, ancora avverto quella sensazione che ci trasmetteva il pubblico. Una gioia immensa. In tribuna c’era mia moglie, aspettavamo una bimba, poi è nata Francesca che ha 10 anni”.

