Bomba in Serie A, quarto posto assicurato: “È avvantaggiata” | Ecco chi deve andare in Champions

La lotta per il quarto posto è sempre più calda, ma secondo un addetto ai lavori ci sarebbe una squadra che potrebbe avere qualche chance in più

Uno dei duelli che il campionato sta lasciando in dote è quello inerente il quarto posto. Al momento ci sono ben sette squadre in cinque punti e con un solo piazzamento utile ognuna ha poche chance da giocarsi. Lo scenario però potrebbe cambiare qualora le squadre italiane impegnate in Europa riuscissero a fare dei cammini importanti e conquistare un ulteriore posto in Champions League.

Infatti con il nuovo formato a 36 squadre le due federazioni che chiuderanno ai primi due posti nel ranking nazioni di quest’anno avranno diritto a portare una squadra in più nella massima competizione continentale. Nel caso della Serie A questa ghiotta occasione sarebbe disponibile per la quinta classificata. Il che renderebbe la bagarre attuale ancora più emozionante.

Al momento però si tratta di un discorso prematuro visto che ci sono ancora tante partite da giocare sia in campionato che nelle coppe internazionali. Uno degli spunti più interessanti è senz’altro il duello a distanza tra Lazio e Roma. Le eterne rivali stanno battagliando punto su punto nella speranza di poter centrare l’obiettivo.

Entrambe hanno palesato dei problemi. Al tempo stesso possono vantare dei punti di forza importanti anche nei confronti delle dirette concorrenti. E proprio a proposito delle formazioni della Capitale ha parlato alla nostra redazione il giornalista di Rai Sport Marco Lollobrigida.

Marco Lollobrigida: “La Lazio ha il vantaggio di…”

Intercettato durante l’evento di chiusura del Calciomercato a Roma, il noto conduttore televisivo ha fatto un punto sulle squadre romane e sulle loro chance di arrivare alla tanta sospirata Champions League: “Credo che abbiano le stesse possibilità. La Lazio può essere avvantaggiata dal fatto che ha un impianto di gioco certo, ormai assodato. Si è visto anche nell’ultimo derby nonostante fosse rimaneggiata, ha vinto con un’identità”.

Sulla Roma invece ha espresso qualche dubbio, ma relativo soprattutto alla vecchia gestione, che è salta clamorosamente proprio pochi giorni dopo la sconfitta nella stracittadina: “I giallorossi con Mourinho non avevano queste certezze a livello di gioco. Si basavano più su elementi caratteriali”.

Lollobrigida su De Rossi: “Se centra il quarto posto…”

Successivamente si è focalizzato sul nuovo corso romanista di cui è si è detto piuttosto incuriosito: “Si tratta di un banco di prova importante per Daniele De Rossi. Se dovesse riuscire nel miracolo di centrare il quarto posto dimostrerebbe già di essere un buon allenatore e non più un tentativo di allenatore. Parlo di miracolo perchè il compito non si preannuncia per niente semplice”.

Seppur De Rossi sia arrivato davvero da poco sulla panchina della Roma, secondo Lollobrigida ha già avuto degli importanti meriti: “Credo che abbia ricompattato l’ambiente. Ritengo inoltre che nei limiti del possibile gli abbiano fatto un mercato che può essere utile alle sue idee tattiche”.