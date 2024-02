Senza rancore, ma per te non c’è più spazio | Pioli categorico: decisione drastica in casa Milan

Il Milan ha deciso di mettere da parte un giocatore della rosa di mister Pioli in un momento cruciale della stagione. Ecco di chi si tratta

Concluso il mercato in casa Milan è tempo di dare la svolta decisiva alla stagione. La squadra rossonera è ancora in corsa su due fronti, ovvero campionato ed Europa League. Nel primo caso l’obiettivo è consolidare il piazzamento Champions e rimanere agganciati al treno scudetto sperando in qualche passo falso di Inter e Juventus.

In coppa invece l’ambizione è quella di arrivare in fondo e magari di alzare al cielo il trofeo. Considerando che si parte dai sedicesimi di finale il cammino si preannuncia lungo e tortuoso, ma al contempo i mezzi sembrano esserci tutti. Il primo ostacolo sulla strada verso la finale di Dublino è il Rennes, formazione francese piuttosto ostica.

L’andata si giocherà a San Siro il 15 febbraio mentre il ritorno in terra transalpina dopo appena una settimana. Una full immersion che in caso di passaggio del turno diventerà ancora più ardua con gli ottavi di finale da disputare subito dopo. Per effetto di ciò in quel di Milanello è stata elaborata la strategia che si spera possa essere vincente.

A tal proposito la società insieme all’allenatore hanno deciso di apportare dei cambi rispetto alla lista presentata ad inizio stagione quando il Diavolo si apprestava ad affrontare il girone di ferro della Champions League in cui è arrivata terza alle spalle di Borussia Dortmund e Paris Saint Germain.

Simic escluso dalla lista Uefa: chi ci sarà al suo posto

Nell’elenco dei calciatori schierabili nella seconda manifestazione continentale sono stati inseriti il rientrante Bennacer al posto del partente Krunic e soprattutto il neoacquisto Terracciano in luogo di Jan-Carlo Simic. Una bocciatura pesante per il difensore serbo classe 2005 di cui si parla un gran bene.

Nessun problema invece per Gabbia che è schierabile come giocatore proveniente dal settore giovanile. Tornando a Simic, non si tratta di un bel segnale per il giocatore che almeno per i prossimi sei mesi potrà vestire la maglia rossonera solo oltre i confini nazionali. Per carità trattandosi di un giovane può starci anche se non fa mai piacere essere declassati.

La stagione di Simic tra gioie e delusioni

D’altronde tra campionato e Coppa Italia Simic ha collezionato cinque presenze mettendo a segno anche una rete nella sfida contro il Monza giocata al Meazza. Sembrava potesse essere il preludio ad un’esplosione immediata, invece almeno per ora il grande passo è rimandato a data da destinarsi.

Adesso dovrà impegnarsi soprattutto in Primavera con cui nel corso di questa stagione ha messo insieme nove apparizioni condite da una rete e da un assist. Insomma, c’è tempo per il calcio dei grandi. Ad appena 18 anni è meglio andarci cauti visto che nel calcio moderno si passa in un attimo dalle stelle alle stalle.