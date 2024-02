Napoli, questa volta basta scuse | Il top player sbattuto fuori: solo tribuna fino a giugno

Mazzarri ha preso una decisione insindacabile. Niente da fare per il campione azzurro: fuori dai piani della società.

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri è estremamente concentrato sui prossimi impegni stagionali della squadra partenopea. Dopo il pareggio allo stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri, i ragazzi sono pronti a inanellare una serie di successi.

L’allenatore può finalmente riabbracciare due punti fondamentali della rosa: Anguissa e Natan. Il primo, reduce dalla Coppa d’Africa, è stato eliminato con il suo Camerun dalla Nigeria del compagno di squadra Victor Osimhen.

La situazione del giocatore brasiliano, invece, è leggermente diversa. L’ex difensore del Bragantino, infatti, si è ritrovato ai box per diverse settimane in seguito ad un infortunio che lo ha costretto a dare forfait e a non prendere parte nemmeno agli impegni di Supercoppa italiana.

Sin dalla partita contro l’Hellas Verona di Marco Baroni, infatti, i due saranno regolarmente in gruppo anche se è difficile ipotizzare che possano essere negli undici titolari sin dal primo minuto di gioco. Non a caso, la società è corsa ai ripari durante la sessione invernale di calciomercato.

I nuovi acquisti del Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis, in modo del tutto determinato e deciso, ha messo a segno quattro acquisti di spessore per fornire al tecnico tutte le risorse per agguantare risultati importanti in classifica. Mazzarri, infatti, non solo dovrà fare di tutto per conquistare il quarto posto, ma dovrà anche ben figurare agli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona di Xavi.

I nuovi innesti che hanno arricchito la rosa partenopea, in ordine di arrivo, sono: Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendoncker. Due centrocampisti, un terzino ed un attaccante al fine di rimediare ai diversi gap riscontrati durante la stagione in corso.

Piotr Zielinski fuori dalla lista Champions

Sebbene gli acquisti del presidente del Napoli siano finalizzati anche a dare una certa continuità al progetto azzurro, sono perfetti anche in ottica futura. Chi invece sembra non rientrare più nei piani societari, dopo non essere stata nemmeno formalizzata una proposta di rinnovo di contratto, è il centrocampista Piotr Zielinski.

Quest’ultimo, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, è stato estromesso anche dalla lista dei calciatori che prenderanno parte alla fase successiva di Champions League. La rottura, ormai, sembra essere definitiva e tangibile. Per lui, a giugno, sembrerebbero essere aperte le porte dell’Inter.