Borghi: “Pohjanpalo non è un centravanti da Serie A”

Parla Stefano Borghi. Il noto telecronista è intervenuto a Lascia Raddoppia, programma in onda su Cronache di Spogliatoio. Tra i vari temi trattati, ha parlato anche del rendimento di Joel Pohjanpalo, passato dal Venezia al Palermo durante il mercato invernale.

“Con tutto l’affetto, ma Pohjanpalo non è un centravanti da Serie A – ha dichiarato -. A Venezia ha segnato sei gol, ma quanti su rigore? È un attaccante più che rispettabile, sia chiaro, ma il livello della Serie A è un’altra cosa: lì non basta segnare, bisogna anche partecipare al gioco“.

Borghi ha poi aggiunto: “L’ho commentato in diverse occasioni, come nella partita tra Venezia e Lecce in cui i lagunari crearono tanto calcio lì davanti. Spesso l’ho visto però in difficoltà dal punto di vista tecnico. Detto ciò, è chiaro che a Venezia non fosse certo il problema principale”.





LEGGI ANCHE

INTERVISTA A GALASSI