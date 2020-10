Boscaglia recupera i terzini e per la trasferta è pronto a rispolverare subito il 4-2-3-1. Dopo aver schierato per motivi di necessità la difesa a tre (con risultati alterni), il tecnico del Palermo prepara il ritorno al modulo provato per tutto il ritiro pre-campionato. Contro il Bisceglie saranno ancora una volta però le condizioni fisiche dei rosa a determinare diverse scelte.

Come sottolineato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, sulla fascia sinistra Boscaglia ritrova Corrado e Crivello ma il ballottaggio sarà vinto di fatto da chi riuscirà a trovare la condizione migliore entro domenica (finora non sono stati “rischiati” in partitelle o esercitazioni). Il neo arrivato Almici, invece, è in questo momento l’unica alternativa sulla fascia destra ed è già stato provato in vista di un probabile esordio da titolare.





Restano da sciogliere i dubbi in difesa (Lancini, Somma, Peretti e Accardi si giocano i due posti da centrale) e da gestire le forze dei centrocampisti: le coppie di mediani provate sono state rispettivamente Odjer-Luperini e Martin-Broh… ma se Palazzi dovesse tornare a disposizione già domenica sarebbe lui ad avere buone chance di giocare dall’inizio.

