Pellegrini: spazia tra attacco e centrocampo. In fase offensiva diventa quasi una seconda punta e punge con gli inserimenti. Suo il suo gol costruito con un’azione veloce in stile Barcellona che ha coinvolto anche Barella e Chiesa: palla dall’esterno, stop in corsa e portiere battuto.

Barella: a centrocampo è quello che fatica di più cercando di colmare le mancanze di un Jorginho e Verratti non in giornata. L’assist per il gol di Pellegrini è una perla calcistica. Lotta per tutta la partita senza risparmiarsi.

Chiellini: è un diesel. Parte nel primo tempo lentamente, poi migliora di minuto in minuto. Preciso non soltanto nelle chiusure, ma anche nei passaggi filtranti e nei cambi di gioco. Spegne tutte le azioni offensive di Depay e compagni.

I PEGGIORI

Immobile: è l’ombra del giocatore che si vede ogni fine settimana alla Lazio. Corre molto e male, impacciato quando ha il pallone, non è mai pericoloso e sbaglia spesso gli stop e i gol del vantaggio faccia a faccia con il portiere. Inoltre, Van Dijk è sicuramente un cliente scomodo.

Verratti: dovrebbe gestire il centrocampo ma tocca pochissimi palloni. L’Italia allora lo ignora e decide di andare per vie esterne. Nel secondo tempo inizia come aveva finito il primo: calciando gli avversari e sbagliando nella costruzione del gioco. Mancini lo cambia con Locatelli e la squadra migliora. Jorginho nel primo tempo non lo aiuta.

LEGGI ANCHE

CHAMPIONS LEAGUE, ECCO I GIRONI