Dopo 12 anni, Cesare Bovo torna a Palermo. Non da giocatore, ovviamente, ma da collaboratore tecnico: l’ex difensore rosanero entrerà a far parte dello staff di Eugenio Corini a partire dal ritorno in campo dei rosa, fissato per il 9 luglio in Trentino per il ritiro estivo.

Bovo ritroverà il suo ex compagno Corini, con cui ha giocato in realtà pochissimo. Si sono incrociati nella stagione 2006-07, quando Corini era capitano e Bovo era solo di passaggio a Palermo: la sua prima avventura è durata appena 6 mesi (con una sola presenza), mentre è diventato un perno della difesa rosanero dal 2008. Da lì, in 3 anni, ha giocato circa 90 partite fra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Bovo, dopo il ritiro, è stato vice di Liverani, seguendolo a Lecce, a Parma e pure a Cagliari. Sarà la sua prima esperienza senza di lui: anche se, pure in questo caso, sarà nello staff di un ex centrocampista rosanero.

