Antonio Nocerino si emoziona ancora quando vede o sente parlare del Palermo. L’ex centrocampista rosanero, che ha giocato in Sicilia dal 2008 al 2011 (con più di 100 presenze), ha dei bei ricordi di quel periodo e di quella squadra, con cui ammette di avere ancora un bel legame.

“Calcisticamente e umanamente è stato il posto in cui sono stato meglio in tutta la mia carriera – dice Nocerino a ‘7Gold Sicilia’ – e solo parlare di Palermo mi fa emozionare. Noi di quel Palermo abbiamo una chat insieme, ed è una cosa che non ho fatto con nessun altro gruppo con cui ho giocato: quel gruppo lì era più di una squadra”.

Nocerino parla anche di quegli anni: “Tutti sanno che amo Palermo e che non me ne sarei mai andato. Dopo il Milan c’è stata l’opportunità di tornare con Iachini, con cui ho un rapporto splendido, e volevo farlo tutti i costi per chiudere un cerchio. Non c’è stato modo, ma un giorno da allenatore tornerò, sono sicuro”.

Sul Palermo di oggi, invece, dice che “il City Group dà stabilità grazie ad un progetto importante e serio, che ad oggi è la cosa più importante. Spero che il Palermo possa fare lo step in più per andare in Serie A, perché quella è la categoria che vuole chi ama la città. Ma bisogna andare a stabilirsi in Serie A, sarebbe brutto scendere subito. Giocare a Palermo? Chi arriverà non deve pensare a rilanciarsi, perché il rosanero è un punto di riferimento. Giocare lì porta grande pressione, è ovvio: perché è bello avere 30.000 tifosi, ma bisogna sempre meritarseli”.

