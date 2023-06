MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Fra calciomercato e formazione della prossima stagione, il ‘Giornale di Sicilia’ si sofferma sul centrocampo rosanero e in particolare su chi saranno i punti fermi e chi, invece, potrebbe trovare meno spazio.

Il quotidiano sottolinea il ‘messaggio’ della società con il rinnovo di Gomes: si ripartirà da lui anche l’anno prossimo, ma magari impiegandolo in un ruolo diverso, con meno compiti da regista. Questo perché, l’anno prossimo, l’altro punto fermo sarà Stulac, dopo una stagione complicata per un infortunio che lo ha tenuto fuori diversi mesi.

Loro due, dunque, i perni del centrocampo. Ma il modulo, con ogni probabilità (dati i precedenti di Corini), prevederà 3 giocatori in mezzo al campo: quello favorito, ad oggi, sarebbe Segre (anche davanti a Saric), ma dal mercato potrebbe arrivare qualche giocatore per andare incontro alle esigenze del tecnico, come Bisoli o Henderson (che potrebbe anche trasformarsi in trequartista).

