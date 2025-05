Brescia, Bisoli: “Pensiamo a vincere con la Juve Stabia, quest’anno in casa facciamo ridere”

Parla Dimitri Bisoli. Il centrocampista e capitano del Brescia ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’importantissima vittoria in chiave salvezza ottenuta sul campo del Cittadella. Bisoli ha evidenziato quanto sia importante dare continuità al successo, puntando ai tre punti anche nella prossima gara casalinga contro la Juve Stabia. Un obiettivo cruciale, considerando che le ‘Rondinelle’ non vincono in casa da ben sette mesi.

“Non dormo la notte per questa situazione. Vedere così tanti tifosi è una grande soddisfazione, col Cittadella giocavamo in casa praticamente. Anche Modena sarà sicuramente invasa da bresciani; adesso pensiamo a tornare a vincere in casa. L’anno scorso da imbattuti in casa abbiamo fatto i play-off, quest’anno facciamo ridere”.

Bisoli ha poi continuato così il suo intervento: “Se avessimo giocato così maliziosi per tutta la stagione non avremmo preso quei gol nel finale. Non ci sono fenomeni in Serie B: la differenza è sottile, sta tutta nella cattiveria agonistica”.





