Guardiola: “É stato un anno difficile, ho fatto anche scelte sbagliate. Sul futuro…”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha rilasciato un’intervista a ESPN in cui ha tracciato un bilancio della stagione, definendola al di sotto delle aspettative. Il tecnico dei Citizens ha riflettuto su come verrà ricordato e ha parlato apertamente anche del proprio futuro.

“È stata una stagione difficile, ho commesso anche degli errori nelle scelte – ha ammesso Guardiola -. Ma ho imparato molto. Il nostro calo non è dovuto a un solo fattore, ma a una somma di piccoli dettagli. Le difficoltà fanno parte del gioco. Non possiamo vivere pensando a come ci ricorderanno gli altri. Alla fine, quando moriamo, veniamo dimenticati in fretta. Però spero che i tifosi di Barça, Bayern e City si siano divertiti guardando giocare le mie squadre”.

Sul suo futuro, ha aggiunto: “Quando scadrà il mio contratto con il City, mi fermerò. Ne sono sicuro. Non so ancora se sarà un ritiro definitivo, ma sicuramente mi prenderò una pausa”.





