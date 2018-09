Mark Bresciano ha cambiato radicalmente vita. L’ex giocatore del Palermo ha deciso di investire sulla produzione di medicine a base di cannabis, con uno sguardo sempre verso il mondo del calcio.

Intervistato da sbs.com, dice: “Faccio investimenti nel settore immobiliare e mi occupo di coltivazione di cannabis… di marijuana. In italiano si dice cannabis, vero?”.

Bresciano studia da piccolo imprenditore e con un socio sta lavorando per arrivare a produrre medicine a base di marijuana entro un anno.

L’australiano parla anche del suo rapporto con il calcio: “Non mi manca, il pallone sì. Il fuso orario mi impedisce di guardare le partite. Continuo a tifare per tutte le squadre nelle quali ho giocato, per cui ogni tanto faccio delle eccezioni – per esempio per i play off di B del Palermo, per Parma-Juve o per Lazio-Inter che vale la qualificazione in Champions”.