Il primo obiettivo di Tedino nella gara contro il Brescia è quello di non perdere. Il tecnico deve fare i conti con il forfait di Falletti ma in ottica formazione sembra intenzionato a non varare il piano “due punte”, che prevede Puscas e Nestorovski dal primo minuto.

Dovrebbe essere Murawski, infatti, il sostituto dell’uruguaiano dopo due gare in panchina. Carlo Brandaleone, sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolinea come un problema potrebbe essere quello dei rifornimenti alla coppia d’attacco che sarà composta dai due macedoni, Trajkovski e Nestorovski, in grande fiducia dopo la gara contro il Perugia.

L’avversario è il Brescia di Eugenio Corini. L’ex capitano del Palermo, da allenatore, ha sempre bene figurato e la sconfitta dello scorso anno quando sedeva sulla panchina del Novara ancora brucia. Le rondinelle sono una squadra diversa dall’anno scorso e puntano tutto sulla coppia Torregrossa – Donnarumma.

La terza vittoria consecutiva per i rosanero sarebbe una grande iniezione di fiducia, ma al Rigamonti andrebbe bene anche non perdere per confermare quanto di buono visto nelle due ultime gare.