Antonio Ponte, dopo il “debutto” al Barbera, è atteso anche al Rigamonti di Brescia per seguire la squadra nella difficile gara contro gli uomini di Eugenio Corini.

L’imprenditore italo-svizzero, secondo quanto riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, è partito domenica alla volta di Zurigo, sede del fondo investimenti Raifin, del quale è proprietario e socio fondatore. È proprio tramite questo fondo che Ponte ha intenzione di entrare in società con Zamparini.

Il Consiglio d’Amministrazione dovrebbe nominare Ponte presidente del Palermo ma con ogni probabilità se ne parla per i primi giorni di ottobre. Intanto, l’ex presidente del Siena continua a presenziare pubblicamente alle partite dei rosanero ma questo non è sintomo di imminenti sviluppi societari.

Il piano di Zamparini è sempre quello di un risanamento dei conti del Palermo e la ricerca di nuovi soci (fondo americano ?!) per puntare a obiettivi più alti. Anche Ponte, nelle ultime dichiarazioni, non si è voluto sbilanciare: “Voglio essere prudente, la cosa non è semplice. Non c’è un solo soggetto in corsa ma questa è un’opportunità per tutti. L’operazione è abbastanza grossa”.