Jérémie Broh è tornato a casa. Il centrocampista si è trasferito con la formula del prestito dal Palermo al Sudtirol in questa sessione di mercato e le sue parole evidenziano il suo entusiasmo per questa “nuova” avventura: “Sono molto contento di essere ritornato, sono qui per dare una mano per ottenere prima di tutto la salvezza e poi magari raggiunto quell’obiettivo possiamo divertirci e arrivare più in alto come l’anno scorso.”

L’ex centrocampista rosanero non dimentica comunque la parentesi in Sicilia, periodo di grande crescita e formazione calcistica per lui: ” L’esperienza al Palermo mi ha dato tanto per la mia crescita, un peccato non essere arrivati ai playoff ma purtroppo a volte il calcio è così.”

Broh infatti aveva già vestito la casacca biancorossa del Sudtirol in passato, una prima volta nella stagione 2017/2018 ed in particolare nella stagione 2021/2022 quando aveva ottenuto la promozione in Serie B: “Tra i miei ricordi più belli in biancorosso ci sono sicuramente la semifinale contro il Cosenza, dove siamo stati sconfitti sì ma comunque dopo una bella cavalcata e ovviamente la promozione in Serie B di due stagioni fa.”

Broh conclude poi l’intervista con parole al miele per il Sudtirol ed i suoi tifosi: “Tornare al Sudtirol è come tornare a casa, questa volta trovo anche la Serie B, motivo di orgoglio per me e per la società. Farò tutto il possibile per aiutare la squadra, vi aspetto numerosi al Druso“.

