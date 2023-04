MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla volata finale per la Serie A. I sardi occupano al momento la quinta posizione in classifica, valida per i playoff. Il secondo posto, che vale la promozione diretta è lontano 13 punti.

L’uruguaiano infatti, nell’intervista al Corriere dello Sport, lascia trasparire un certo ottimismo sulla possibile promozione del club sardo nonostante le difficoltà iniziali: “Non mi aspettavo un torneo così duro e all’inizio abbiamo fatto fatica, soprattutto a calarci nella nuova realtà. Ma mi sembra che la squadra abbia trovato la strada giusta”.

Invece, alla domanda sul possibile rinnovo di contratto e la sua permanenza in Sardegna, lascia aperta una porta: “Magari facciamo tre anni perché inizio a essere vecchio. A Cagliari ti fanno sentire un giocatore importante ma anche una persona normale, ti stanno vicini e ti mostrano tutto il loro affetto senza esagerare”.

