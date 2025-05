Calcio a 5, Serie C femminile: Athletic Club Palermo batte Ragusa ed è promossa in B

Le atlete guidate dal coach Salvo Lo Piccolo si aggiudicano la finalissima di Agira, laureandosi campionesse regionali e confermandosi come formazione imbattibile al termine di un incontro combattuto. Il successo è stato garantito dalla doppietta di Gaia Oliveri e dai gol di Martina Mancuso, Martina Todaro, Manuela Marrone e Valentina Santostefano, che hanno permesso di ottenere la meritata promozione in Serie B.

L’Athletic Club Palermo si riconferma campione di Sicilia: dopo aver conquistato la Coppa Italia regionale a Viagrande, replica il successo vincendo il Campionato di Serie C contro l’agguerrita Me.Ta. Sport Ragusa presso il Polivalente Don Pino Puglisi di Agira, ottenendo così una promozione meritatamente acquisita in Serie B Nazionale.

Si tratta di una stagione storica per il roster palermitano presieduto da Gaetano Conte e diretto dal Direttore Generale Futsal Rosario Vadalà, che grazie a una programmazione attenta, meticolosa e perfettamente calibrata è riuscito in soli nove mesi a conseguire un doppio trionfo nella Coppa Italia Regionale a Viagrande e nel Campionato regionale di Serie C.