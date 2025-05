CorSport – “Palermo, spinta Brunori: l’obiettivo è Miccoli”

“Si blocca Pohjanpalo? Ci pensa Brunori“. Questo l’incipit del Corriere dello Sport che punta i riflettori sul capitano rosanero, tornato ad essere decisivo

Con le reti segnate contro il Frosinone, il trentenne italo-brasiliano ha raggiunto quota 9 gol in questo campionato, di cui 8 realizzati nel 2025, e ha affiancato Pohjanpalo al vertice della classifica marcatori stagionale della squadra. Inoltre, la figura di Miccoli si fa sempre più vicina.

Brunori ha raggiunto i 75 gol con il Palermo (72 nelle gare di campionato) e ora dista solo 6 reti dal record dell’ex numero 10, miglior marcatore nella storia dei rosanero.





La doppietta realizzata venerdì rappresenta inoltre la prima per Brunori in questa stagione e la nona complessiva per l’italo-brasiliano, che non segnava due reti in una singola partita dal match esterno contro il Pisa dell’1 aprile 2024.