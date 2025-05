Trapani, Antonini: “Stagione fallimentare, ora voglio solo chi ama la maglia”

È momento di riflettere per il Trapani, al termine di una stagione conclusa con rammarico. I granata hanno visto sfumare l’opportunità di accedere ai play-off nell’ultima giornata; tuttavia, il presidente Valerio Antonini rimane determinato e pronto a rilanciare il progetto.

L’obiettivo prioritario resta quello di costruire una squadra competitiva per tornare in Serie B. Il Giornale di Sicilia conferma anche Aronica in panchina. “Quella appena appena conclusa è stata una stagione fallimentare – ha ammesso senza giri di parole Antonini -“.

“Non abbiamo centrato neppure l’obiettivo minimo dei play-off, nonostante gli investimenti fatti. Mi assumo la responsabilità di alcune scelte sbagliate, in primis quella dell’allontanamento di Aronica. Dobbiamo imparare dagli errori e ripartire dalle certezze. Voglio solo giocatori innamorati della maglia”.