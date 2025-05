Palermo, Gomes e altri tre: occhio ai cartellini. A rischio il 1° turno playoff

La qualificazione ai play-off, ottenuta con un turno di anticipo, consente al Palermo di affrontare l’ultimo impegno con maggiore tranquillità; tuttavia, sarà necessario un ultimo sforzo nella sfida secca di sabato.

Con il quinto o sesto posto, il Palermo disporrà di due risultati utili su tre, mentre occupando la settima posizione (attualmente quella in corso) o l’ottava, avrà a disposizione un solo risultato favorevole. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

Dionisi dovrebbe confermare i titolari abituali o almeno gli elementi disponibili più affidabili. Ma la gestione dei giocatori diffidati potrebbe indurre il tecnico a valutazioni differenti.





Secondo il Codice di giustizia sportiva della FIGC, nel passaggio tra campionato e play-off le ammonizioni vengono azzerate, mentre restano valide le squalifiche: ciò comporta che un giocatore in diffida che riceva un cartellino giallo nell’ultima giornata salterà il turno preliminare.

Attualmente sono quattro i giocatori del Palermo a rischio: Gomes, Lund, Nikolaou e Magnani. Per quest’ultimo non si pone alcun problema poiché destinato a saltare la partita contro la Carrarese per recuperare al meglio; per gli altri tre invece la situazione richiede una gestione attenta.

L’attenzione principale è inevitabilmente rivolta a Gomes, elemento imprescindibile della mediana rosanero: Dionisi dovrà infatti rinunciare a Blin per squalifica e privarsi anche dell’altro francese significherebbe perdere quel dinamismo e quei riferimenti fondamentali davanti alla difesa costruiti con costanza nel corso delle partite.