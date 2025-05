Palermo, nuovo striscione fuori dallo stadio: prosegue la contestazione

“Gardini e Dionisi fuori dai c…“. È il messaggio apparso all’esterno dello stadio “Barbera”, a firma Curva Nord 12, che dà seguito alle proteste dei tifosi.

Prosegue la contestazione in casa Palermo, nonostante i playoff siano in cassaforte. E gli animi non si placano. Il tecnico era stato sommerso da cori e fischi nell’ultima gara vinta col Frosinone in cui è stata espressa una netta contestazione anche nei confronti del direttore generale Gardini.

Erano state, infatti, esposte due gigantografie dei loro volti contrassegnati da una X e accompagnate dalla scritta “The End”, seguite da cori che invitavano entrambi a lasciare Palermo. Dionisi in merito aveva detto sarcastico: “Sono venuto bene?”. Ma rimane poco da ridere e la risposta non è piaciuta ai tifosi.