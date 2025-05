Palermo – Carrarese, Dionisi in conferenza stampa / LIVE

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, interviene in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Carrarese, valida per il recupero della 34a giornata e ultima partita di regular season.

ORE 10.58 – “Nonostante tutto abbiamo lavorato bene, siamo stati uniti. Col Frosinone non era semplice, il clima è stato atipico, surreale. I ragazzi sono stati squadra dall’inizio alla fine. Hanno dato un segnale bello. Tutti abbiamo lo stesso obiettivo, il tifoso poi lo manifesta in altro modo. Contro il Frosinone abbiamo dato una bella risposta, deve essere un nuovo punto di partenza. La squadra ne deve uscire più forte. Siamo andati sopra il clima non favorevole. Io la vivo a mio modo, cerco di isolarmi, la contestazione succede da tanto tempo”.

ORE 11.00 – “La mentalità si costruisce durante l’anno, tutti insieme. Abbiamo dimostrato di non essere equilibrati durante una partita. Con la Carrarese dipende tanto da noi. Ceccaroni e Magnani? Pietro è più avanti di Magnani e sarà a disposizione con la Carrarese. Per Magnani non parliamo di tempi lunghi, spero di averlo ai playoff: valutiamo giorno per giorno”.





