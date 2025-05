Catania, Toscano: “C’è tanto rammarico, ma possiamo fare l’impresa”

Il Catania crolla nel finale contro il Pescara nell’andata degli ottavi di finale dei playoff. La rete di Merola obbliga gli etnei a vincere il match di ritorno, in programma mercoledì 14 maggio, con almeno due gol di scarto per continuare il cammino verso la promozione. Nonostante la sconfitta, l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano si è mostrato fiducioso in conferenza stampa al termine della partita.

“C’è tanto rammarico, ma dobbiamo resettare questa gara e portare con noi la consapevolezza che l’impresa è possibile – ha dichiarato Toscano -. Bisogna crederci, perché io ho avuto la netta impressione che possiamo farcela”.

Poi ha aggiunto: “È finito solo il primo tempo, il secondo si giocherà mercoledì e durerà 90 minuti. Chi andrà in campo dovrà essere convinto di poter ribaltare la situazione. Anche in trasferta, del resto, abbiamo sempre disputato ottime prestazioni. Due gol si possono segnare all’inizio, alla fine… in qualsiasi momento si può cambiare l’inerzia della gara”.





