Baldini: “Fischi dei tifosi del Catania? Il calcio è pieno di ipocrisia”

Parla Silvio Baldini. L’allenatore del Pescara è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara d’andata degli ottavi di finale playoff, vinta 0 a 1 contro il Catania. Il tecnico abruzzese ha commentato i fischi ricevuti dai tifosi etnei e si è subito proiettato sul match di ritorno, in programma mercoledì 14 maggio.

“Mi aspettavo i fischi a fine partita? Nel calcio conta solo il risultato: se non vinci sei un asino, se perdi ti deridono, e a volte anche se non perdi vieni comunque deriso. È un ambiente così pieno di ipocrisia che, per non perdere entusiasmo, preferisco non pensarci”, ha dichiarato.

Sulla partita di ritorno: “Dobbiamo già concentrarci su quella gara, senza cullarci sull’illusione della vittoria di Catania. Non conta più nulla: sarà una sfida diversa, difficile, e dovremo affrontarla come se fossimo noi a dover rimontare un gol, cercando di esprimere il nostro gioco al meglio”.





LEGGI ANCHE

PALERMO – CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI