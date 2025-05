Palermo – Carrarese, confermato l’arbitro Perri: cambiano Var e assistenti

È Mario Perri della sezione di Roma l’arbitro designato per Palermo – Carrarese, match valido per la 34ª giornata di Serie BKT. Il direttore di gara è stato confermato per la conduzione dell’incontro, inizialmente sospeso a seguito della scomparsa di Papa Francesco.

Perri ha arbitrato il Palermo una sola volta in questa stagione, nella vittoria casalinga per 1-0 contro il Brescia, concedendo anche un calcio di rigore ai rosanero. Un altro precedente risale alla stagione 2019/20 in Serie D, quando diresse la sfida tra Biancavilla e Palermo, vinta dai siciliani per 2 a 1 alla settima giornata. Con la Carrarese, invece, si contano tre precedenti stagionali: due sconfitte, contro Modena e Cosenza, e una vittoria contro il Cesena.

Cambia invece la restante designazione: Ricci e Pedone saranno gli assistenti, mentre Di Mario ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Al Var ci sarà Nasca, con Pagnotta come Avar.





La designazione completa PALERMO – CARRARESE h. 20.30 PERRI RICCI – PEDONE IV: DI MARIO VAR: NASCA AVAR: PAGNOTTA LEGGI ANCHE PALERMO – CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI