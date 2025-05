Palermo – Carrarese, Dionisi in conferenza stampa \ VIDEO

Il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Carrarese, valido per la 34a e ultima giornata della regular season. L’allenatore rosanero ha commentato la reazione della squadra alla contestazione, elogiando la vittoria contro il Frosinone nonostante il clima surreale vissuto al “Renzo Barbera”.

Per quanto riguarda l’infermeria, Dionisi ha confermato il recupero di Ceccaroni, che sarà regolarmente a disposizione per la sfida con la Carrarese. Situazione diversa per Magnani, ancora alle prese con problemi fisici: il difensore punta a rientrare in tempo per i playoff.

L’allenatore ha parlato anche della gestione delle energie in vista del finale di stagione, spiegando che contro gli apuani giocherà chi si è impegnato di più durante la settimana. Dal punto di vista mentale, Dionisi ha sottolineato l’importanza di superare le difficoltà come gruppo, facendo della vittoria con il Frosinone un nuovo punto di partenza.





