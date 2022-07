MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un altro palermitano lascia Avellino: dopo Luigi Silvestri, il club irpino annuncia la cessione anche di Vincenzo Plescia, che nella prossima stagione giocherà in Toscana, alla Carrarese. L’intesa tra i due club è per un prestito con diritto di riscatto per la Carrarese ed eventuale contro-riscatto a favore dell’Avellino.

IL COMUNICATO

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e controopzione, il calciatore Vincenzo Plescia alla Carrarese calcio 1908. Il club augura all’attaccante un buon prosieguo di stagione.