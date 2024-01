Calciomercato Como, il sogno è Strefezza: ma il Lecce chiede 6 milioni

Sono diversi i giocatori che il Como sta trattando per rinforzarsi in vista degli ultimi mesi di campionato, in cui vorrebbe puntare alla promozione in Serie A. La società, ad esempio, sta chiudendo per Goldaniga in difesa, ma il sogno è Gabriel Strefezza in attacco.

E la trattativa potrebbe non essere impossibile. Come riporta Alfredo Pedullà, Strefezza avrebbe aperto alla trattativa: il giocatore potrebbe essere protagonista in Serie B, un campionato che ha vinto col Lecce due anni fa segnando ben 14 gol.

Il Lecce, appunto perché ritiene Strefezza un giocatore di alto livello, ha chiesto 6 milioni di euro al Como. Difficile che a queste cifre si possa trovare un accordo, ma il club lombardo può contare sul fatto che l’attaccante ha dato la propria disponibilità.