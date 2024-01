Palermo, Stulac e Marconi rientrano dalla squalifica: i convocati per Catanzaro

Termina la squalifica di Stulac e Marconi, che rientrano in squadra e partono per la trasferta di Catanzaro, che il Palermo affronterà nell’anticipo di venerdì sera.

C’è anche il neo-acquisto Diakité in lista, dove invece è assente il capitano Brunori, fermo per un turno a causa del quinto cartellino giallo rimediato in campionato.

Mancano, poi, Desplanches e Lucioni per infortunio. Il portiere si è fermato per una frattura alla mano ad inizio gennaio, mentre Lucioni ha riportato una lesione di grado lieve-moderato della giunzione miotendinea del gemello mediale destro.

I CONVOCATI

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

10 Di Mariano

11 Insigne

12 Nespola

13 Kanuric

14 Ranocchia

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

32 Ceccaroni

53 Henderson

80 Coulibaly

