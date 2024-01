Palermo, occhio al Catanzaro: i calabresi vogliono tornare a ‘correre’

Il Catanzaro non è più la grande sorpresa del campionato. La squadra di Vincenzo Vivarini si è ormai affermata come una delle più belle realtà della B, anche se il calo delle ultime partite ha ‘sporcato’ una classifica che si era fatta bellissima: i calabresi sono settimi con 33 punti, a -2 dal Palermo sesto.

I giallorossi si sono affacciati alla cadetteria dopo la promozione da record della scorsa stagione: 96 punti, 30 vittorie, appena 2 sconfitte e 102 gol fatti. Numeri impressionanti che hanno trovato conferma anche nei primi mesi di Serie B (fino a ottobre circa), ma che sono andati via via affievolendosi. Infatti, gli uomini di Vivarini hanno perso ben 4 delle ultime 5 partite, l’ultima delle quali 3 – 0 contro la FeralpiSalò, fanalino di coda: una sconfitta pesantissima.

Nonostante gli ultimi risultati, il tecnico continuerà ad affidarsi al 4-4-2 (QUI le probabili formazioni) con Sounas e Vandeputte pronti a spingere sulle fasce, portando sempre più in alto il baricentro del Catanzaro. Del resto, il dato dei gol fatti e subiti (33-30) testimonia la ‘sfrontatezza’ dei padroni di casa. Iemmello e Biasci saranno i due terminali offensivi, mentre sarà ancora Fulignati, ex rosanero, a difendere la porta dei calabresi.

Sarà una partita molto aperta tra due squadre che, nonostante la cronica discontinuità, portano in alto il Meridione calcistico in questa Serie B. Il segno “X” sembrerebbe il meno probabile, considerando che i padroni di casa hanno pareggiato solo tre volte in questa stagione (record tra le 20 squadre), l’ultima delle quali il lontano 27 settembre contro il Cittadella.

LEGGI ANCHE

CATANZARO – PALERMO, I CONVOCATI DI VIVARINI

CATANZARO – PALERMO, I CONVOCATI DI CORINI