Chiuso il mercato di ‘riparazione’. L’ultima giornata del calciomercato invernale si conclude in Serie C con gli annunci sul filo di lana di Misuraca al Bari (che nel frattempo saluta Di Gennaro – risoluzione – e riabbraccia Galano) e l’arrivo di Curiale alla Vibonese, che beffa il Messina (impegnato in una serie di acquisti nel corso della giornata) e firma in extremis anche lo sloveno Urban Zibert.

Tre colpi nelle ultime ore anche per il Monopoli. Luca Moro invece resta al Catania, ma guarda già al futuro: ufficializzato oggi l’acquisizione del cartellino da parte del Sassuolo (che lascerà in prestito in Sicilia il giocatore fino a fine stagione).

LE TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO

ORE 20.28 – Rinforzo last minute anche per il Foggia: ufficiale il terzino Giuseppe Nicolao (arriva a titolo definitivo dal Latina Calcio).

ORE 20.20 – Vibonese, ufficiale anche il centrocampista sloveno Urban Zibert.

ORE 20.18 – Rinforzo anche per il Potenza: arriva Luigi Cuppone, in prestito dal Cittadella.

ORE 20.10 – Annuncio ufficiale in extremis anche per la Vibonese: arriva Davis Curiale (superata la concorrenza del Messina).

ORE 20.03 – Sul filo di lana, ma arriva l’ufficialità: Gianvito Misuraca è un nuovo giocatore del Bari. Scambio con il Pordenone (che ingaggia Andreoni) – QUI i dettagli

ORE 20.00 – CALCIOMERCATO CHIUSO

ORE 19.54 – Il Bari sfoltisce la rosa: ufficiale la risoluzione di contratto per Davide Di Gennaro.

ORE 19.53 – Il Catanzaro conferma: ufficiale la cessione di Antonio Porcino a titolo definitivo alla Reggiana.

ORE 19.45 – Monopoli scatenato, altro rinforzo. Ufficiale Francesco Pambianchi (che lascia la Casertana).

ORE 19.33 – Altra ufficialità per il Messina: ingaggiato il centrocampista classe 1988 Giuseppe Statella (ex Cosenza e Catanzaro). Torna in Serie C dopo l’inizio di stagione al Lavello (Serie D).

ORE 19.30 – Due cessioni per il Catanzaro: fatta per Porcino alla Reggiana e Curiale alla Vibonese (che beffa sul filo di lana il Messina).

ORE 19.25 – Nuovo attaccante per la Fidelis Andria: ufficiale l’ingaggio di Lorenzo Sorrentino dalla Vibonese (acquisto a titolo definitivo).

ORE 19.22 – Annuncio ufficiale anche per il Taranto. Arriva in prestito dal Perugia l’ex Catania Kalifa Manneh.

ORE 19.20 – Altro rinforzo per il Monopoli. Arriva in prestito il centrocampista Alessandro Quaini: “La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pisa Sporting Club, per l’acquisizione a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Quaini. Il centrocampista nato a Cremona nel 1998 cresciuto nelle giovanili del Genoa, vanta quasi 70 presenze in Serie C con le maglie di Fondi, Piacenza, Renate e Albinoleffe. Nella stagione 2020/21 viene acquistato dal Pisa: con i nerazzurri ha totalizzato 14 presenze in Serie B”.

ORE 19.08 – Un altro ex rosanero per il Pisa: sul filo di lana, è in definizione l’ingaggio di George Puscas dal Reading.

ORE 19.05 – Altra ufficialità per il Messina: ingaggiato Vincenzo Camilleri (ex Vibonese e che torna in C dopo l’esperienza al Lamezia).

ORE 19.02 – Carnevali chiude la questione Lucca al Sassuolo. Ai microfoni di Sky Sport conferma che se ne riparlerà in estate: “Non siamo riusciti a trovare le condizioni per l’arrivo di Lucca dal Pisa, ma ne riparleremo questa estate, abbiamo ottimi rapporti con il club toscano”. In giornata, intanto, ufficializzato l’acquisto di Luca Moro.

ORE 18.51 – Il Taranto saluta l’attaccante classe 2001 Niccolò Ghisleni, che rientra all’Atalanta (proprietaria del cartellino).

ORE 18.40 – Rinforzo ufficiale anche per la Juve Stabia: dal Grosseto arriva l’attaccante Elio De Silvestro.

ORE 18.35 – Palermo, ufficiale la cessione di Peretti al Grosseto (VEDI QUI).

ORE 18.31 – Il Foggia cede a titolo definitivo Manuel Nicoletti direzione al Crotone.

ORE 18.29 – Il Messina prova a chiudere per Curiale dal Catanzaro e il difensore Camilleri (ex Vibonese). Nel frattempo è ufficiale il ritorno del portiere Caruso dal Seregno.

ORE 17.55 – Nel frattempo il Bari pensa anche agli esuberi: i nomi (riporta TuttoBari) sono quelli di Di Gennaro e Citro. Per il primo non è da escludere la risoluzione di contratto; per il secondo è stallo per la cessione alla Fermana.

ORE 17.50 – Si sblocca la trattativa tra Bari e Pordenone: si avvicina l’arrivo di Gianvito Misuraca in Puglia. Lo riporta Tuttomercatoweb.

ORE 17.40 – Rinforzo per il Foggia: arriva Fabrizio Buschiazzo, uruguaiano ma con passaporto italiano. Contratto fino al 30 giugno 2023

ORE 17.37 – Colpo in attacco per il Siena: ingaggiato Ardemagni dal Frosinone.

ORE 17.26 – UFFICIALE: Cristian Galano torna al Bari (QUI i dettagli).

ORE 17.20 – La Paganese annuncia la risoluzione di contratto di Federico Piovaccari (giunto a Pagani durante il mercato estivo).

ORE 17.15 – L’Avellino ingaggia un “2001”; Lorenzo Chiti arriva in prestito dalla Fiorentina. “L’ U.S. Avellino 1912 rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla A.C.F. Fiorentina, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Chiti. Nato a Firenze il 13/01/2001, il difensore toscano si è messo in mostra con la maglia dell’Aglianese in serie D nella stagione 2018/19 a soli 17 anni. Dopo quella parentesi è stato acquistato dalla Fiorentina con cui ha disputato due stagioni nella formazione primavera, collezionando 38 presenze tra campionato e coppa”.

ORE 17.01 – Ufficiale lo scambio Panati-Tamburello tra Lucchese e Vibonese: “Dalla US Vibonese Calcio arriva il centrocampista Giorgio Tumbarello, con un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2023. Alla Vibonese va invece in prestito secco Matteo Panati, fino al 30 giugno 2022″.

ORE 16.55 – Contatti fra Bari e Pordenone: possibile scambio Andreoni – Misuraca (QUI i dettagli).

ORE 16.45 – C’è anche il comunicato ufficiale: Luca Moro è di proprietà del Sassuolo (QUI i dettagli).

ORE 16.30 – Un giovane per l’ACR Messina: ufficiale l’ingaggio di Nicola Dipinto (classe 2002), che arriva a titolo definitivo dalla Fidelis Andria.

ORE 16.29 – Porcino in uscita dal Catanzaro: sulle sue tracce la Reggiana.

ORE 16.26 – Nuovo attaccante per il Pescara. Ingaggiato Iacopo Cernigoi: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società U.S. Seregno Calcio 1913 per il prestito con diritto di opzione del calciatore Iacopo Cernigoi”.

ORE 16.13 – Si inceppa la trattativa per la cessione di Citro dal Bari alla Fermana: non c’è ancora l’accordo sull’ingaggio del giocatore.

ORE 15.55 – Rinforzo per il Monopoli. Arriva l’ex Cavese Antonio Natalucci: “La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Triestina Calcio, per l’acquisizione a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Natalucci fino al 30 giugno 2022”.

ORE 15.40 – Peretti saluta Palermo: fatta con il Grosseto (QUI i dettagli)

ORE 15.20 – Carnevali glissa: “Lucca al Sassuolo? Difficile, in questo mercato…” (VEDI QUI).

ORE 15.13 – Nel Girone A di Serie C arriva il colpo del Padova: preso Jacopo Dezi dal Venezia, contratto fino al 2024.

ORE 15.05 – Ufficiale il nuovo rinforzo del Messina: Daniele Trasciani, difensore centrale (classe 2000), che arriva dal Teramo con la formula del prestito (QUI i dettagli)

ORE 14.55 – Dopo Luca Moro, prosegue l’assalto finale del Sassuolo anche per Lorenzo Lucca del Pisa (che nel frattempo ha “prenotato” George Puscas in caso di addio dell’ex rosanero a gennaio).

ORE 14.35 – Ufficiale un nuovo rinforzo per la Paganese: “La Paganese Calcio 1926 srl comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Lucchese 1905 per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Nicholas Bensaja fino a Giugno 2022″.

ORE 14.00 – Juan Cruz Monteagudo del Catania, secondo quanto emerso da Tuttomercatoweb, sarebbe un interesse concreto del Cittadella in Serie B

ORE 13.30 – Luca Moro firma con il Sassuolo: resterà a Catania in prestito fino a fine stagione (QUI i dettagli).

ORE 13.08 – Messina su Curiale: l’attaccante del Catanzaro è un obiettivo concreto e le parti stanno trattando l’accordo. Lo riporta “La Casa di C”.

ORE 12.22 – Si attende solo l’ufficialità per il ritorno di Galano (Pescara) al Bari: la firma sarebbe già arrivata secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio.

ORE 11.48 – Taranto idea Kragl, i pugliesi studiano l’affondo decisivo. In uscita Pacilli.

ORE 9.53 – La Turris è a un passo da Raffaele Russo, esterno del Messina. I campani ci provano anche per l’esterno Andrea Zanchi del Catania.

ORE 9.34 – Il Monopoli è sulle tracce di Andrea Tabanelli, centrocampista del Frosinone. Lo riporta TuttoC.

ORE 9.14 – Il Grosseto è sulle tracce di Manuel Peretti, difensore del Palermo. Lo riporta TuttoC.

ORE 9.05 – Trattative in corso fra Vibonese e Lucchese: il club del girone C è interessato al terzino Matteo Panati della formazione toscana, che segue Giorgio Tumbarello della squadra calabrese.

ORE 8.25 – Davide Di Gennaro può lasciare il Bari: su di lui ci sono il Padova e la Turris.

ORE 8.20 – L’Avellino prepara il doppio colpo: arriverà il difensore Lorenzo Chiti dalla Fiorentina – come annunciato da Di Somma – mentre c’è la trattativa con la Turris per Daniele Franco, che potrebbe arrivare a giugno.

ORE 7.45 – Cristian Galano è vicino al ritorno al Bari. Il direttore sportivo Ciro Polito è in trattativa col Pescara per il centrocampista che arriverà nelle prossime ore.

