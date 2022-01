MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

L’annuncio ufficiale sul gong: il Bari chiude il calciomercato invernale con uno scambio con il Pordenone. In Friuli (in prestito fino a giugno) va Cristian Andreoni; al suo posto (con la stessa formula) arriva in Puglia Gianvito Misuraca, palermitano e capitano della Scudetto Primavera del Palermo (QUI il riepilogo delle ultime ore di mercato).

IL COMUNICATO

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al termine della stagione dal Pordenone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Gianvito Misuraca (02.04.90, Palermo). Nel contempo Cristian Andreoni è passato a titolo temporaneo fino al termine della stagione alla Società friulana.

Dopo il settore giovanile della Tieffe Parmoval, passa al Palermo con cui, nel ’08-’09 vince lo scudetto Primavera da capitano. Fa il suo esordio tra i professionisti con il Vicenza in Serie B totalizzando 14 presenze al primo anno; con i veneti giocherà fino al 2013 (65 presenze e 7 reti) con una breve parentesi al Grosseto (6 pres.).

Passa a parametro zero al Parma che lo cede in prestito prima al Nova Gorica, campionato sloveno (33 pres. con 10 gol e una Coppa di Slovenia), poi, nella stagione ’14-’15, al Pisa (32 pres. e 3 gol). Dopo il fallimento dei ducali passa a titolo definitivo al Bassano Virtus in Lega Pro (32 pre e 6 reti) trasferendosi al Pordenone la stagione successiva di cui diventa una bandiera totalizzando 168 presenze, 7 reti e 12 assist, centrando una storica promozione in Serie B al termine del campionato ’18-’19 impreziosito dalla conquista della Supercoppa di Serie C.