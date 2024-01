Calciomercato Milan, trattativa agli sgoccioli | Da limare soltanto un dettaglio

Il Milan già guarda al mercato di giugno e potrebbe chiudere un colpo davvero interessante senza alcun esborso economico. Ecco di chi si tratta

Il calciomercato del Milan è iniziato con il ritorno di Gabbia dal Villarreal. Probabilmente non sarà l’unico sussulto di questa sessione da parte del club rossonero, che però deve badare anche alle finanze. Il mancato passaggio del turno in Champions League incide e non poco sulle strategie imminenti visto che non ci saranno i lauti fondi derivanti dalla massima competizione continentale.

In vista della prossima stagione in cui il Diavolo spera di essere protagonista del nuovo format a 36 squadre, la dirigenza si sta già muovendo per assicurarsi alcuni tra i migliori prospetti in circolazione. D’altronde la strategia societaria è ormai ben delineata. Tanti giovani e qualche calciatore d’esperienza in grado di dare il proprio contributo sia in campo che fuori.

Con questa programmazione la formazione milanese è arrivata a conquistare lo scudetto nel 2022 e ha raggiunto la semifinale di Champions League lo scorso anno. Inoltre, è anche un buon modo per non gravare troppo sul bilancio societario e cercare di essere sempre più o meno in attivo.

Proprio per questo motivo, uno dei prossimi acquisti potrebbe essere un classe 2000 che sta ben figurando con il suo club in Spagna. Non resta che andare a scoprire chi è, in che ruolo gioca e come potrebbe aiutare il Milan. Più probabile che arrivi a giugno, ma non sono da escludere sorprese a gennaio.

Milan-Juan Miranda: il colpo a costo zero tanto atteso da Pioli

Il suo nome è Juan Miranda e compirà 24 anni il prossimo 19 gennaio. Gioca nel Betis Siviglia ed è un terzino sinistro. Il suo contratto con il club andaluso scadrà il prossimo 30 giugno, il che lo rende ancora più appetibile. Non è da escludere che il Milan possa anticipare i tempi e possa prelevare in cambio di un corrispettivo piuttosto basso già a gennaio.

D’altronde alle spalle di Theo Hernandez non c’è un terzino di piede sinistro. Nelle occasioni in cui il francese è stato indisponibile è stato adattato Calabria sull’out mancino. Nonostante la sua duttilità però non può garantire un rendimento eccelso da quella parte. In questo contesto trovare una vera alternativa è praticamente una priorità.

Juan Miranda: caratteristiche e numeri del terzino sinistro del Betis Siviglia

Al pari di Theo ama spingersi in avanti ed è dotato di un’ottima progressione palla al piede grazie anche al suo imponente fisico (è alto 185 cm). Viste le sue abilità aree può essere impiegato anche come centrale di sinistra in una difesa a tre. In patria lo paragonano a Marcos Alonso ex giocatore della Fiorentina attualmente in forza al Barcellona.

Insomma, un profilo decisamente interessante che si sposerebbe benissimo con quelle che sono le esigenze della squadra in questa precisa fase storica. Ovviamente bisognerà battere la concorrenza di diversi club, soprattutto spagnoli, che sperano di poterlo mettere sotto contratto a partire dalla prossima stagione.