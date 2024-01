Napoli, maxi regalo di Allegri | Fatta per il top player: Champions League nel mirino

Colpo di scena, in arrivo il rinforzo che servirà a Mazzarri per riportare il Napoli in alto. I tifosi sono al settimo cielo.

Tra le società che maggiormente dovranno intervenire in questo mercato invernale, il Napoli è sicuramente la squadra con maggiori interessi nel rinforzare la rosa. La partenza di Elif Elmas giunto in Germania per vestire la casacca del Lipsia non ha fatto altro che incrementare il bisogno di rinvigorire il centrocampo con elementi di alto livello

Come se non bastasse, Victor Osimhen e Anguissa sono partiti per disputare la Coppa d’Africa rispettivamente con Nigeria e Camerun. Natan, difensore brasiliano acquistato nella scorsa sessione estiva di calciomercato, sarà fuori per più di un mese in seguito ad un infortunio muscolare.

Tutte queste situazioni non fanno altro che allarmare la tifoseria in quanto si sperava che si potesse ripetere la splendida stagione scorsa che è terminata con la vittoria del terzo Scudetto. Walter Mazzarri, nonostante sia un allenatore operaio davvero instancabile, potrebbe richiedere qualche rinforzo per puntellare qua e là la squadra e rafforzare tutti i reparti del campo per tornare ad essere competitivi non solo in campionato ma anche in Champions League

E’ per questo che nelle scorse ore, a Villa Stewart, ha sostenuto le visite mediche il primo rinforzo di gennaio. Parliamo del terzino Pasquale Mazzocchi proveniente dalla Salernitana che sarà il vice di Giovanni Di Lorenzo. A questo punto, Alessandro Zanoli potrà essere ceduto al Genoa e giocare con maggiore continuità nella squadra di Alberto Gilardino.

Samardzic pronto per gli azzurri

Ora però, sembrerebbe che il tecnico toscano possa chiedere alla società un vero top player a centrocampo in modo da affiancarlo a Zielinski e Lobotka in questi prossimi impegni imminenti in Serie A e in Europa. Pertanto, sembrerebbe che il profilo di Lazar Samardzic sia quello più indicato per giungere alle pendici del Vesuvio

Considerando gli ottimi rapporti che ci sono fra il presidente Aurelio De Laurentiis e la famiglia Pozzo dell’Udinese l’affare potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore e regalare questo vero gioiello a Mazzarri al fine di poterlo schierare sin dal prossimo match di campionato contro il Torino di Ivan Jurić.

Dragusin nel mirino

Ora però nelle ultime ore si sta concretizzando una nuova pista per rinforzare la retroguardia azzurra. Potrebbe giungere a Napoli un ex conoscenza di Massimiliano Allegri che però non ha mai avuto l’occasione di poter essere inserito in prima squadra e avere una chance come avvenuto per Federico Gatti.

Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il Napoli starebbe imbastendo una trattativa con il Genoa per portare in azzurro il difensore rumeno Dragusin che, nelle ultime ore sarebbe stato attenzionato in maniera molto esplicita anche dal Tottenham in Premier League.