Inzaghi, te lo ricordi? Ti ha punito in Europa, ora lo prendono i rivali | Per i nerazzurri un vero tormento

E’ stato la vera spina nel fianco dei nerazzurri ed ora giunge per la prima volta in Serie A per conquistare un posto in Champions.

Simone Inzaghi è davvero molto motivato in questa stagione calcistica. L’Inter, infatti, si ritrova non sorprendentemente, al primo posto in classifica tenendo a debita distanza la Juventus e il Milan. La squadra vincitrice in carica, il Napoli di Aurelio De Laurentiis, purtroppo, non sta ripetendo le gesta della passata stagione.

Attualmente si ritrova in una posizione di classifica abbastanza sorprendente ricoprendo la settima casella della graduatoria. I nerazzurri, hanno il dente avvelenato non solo per lo Scudetto mancato nella passata stagione ma anche per la Champions League.

Sono davvero in molti gli amanti del calcio che ricorderanno che nella scorsa annata, l’Inter si è ritrovata a perdere la Champions League. Lo scontro finale è stato davvero molto avvincente ritrovandosi contro la corazzata inglese del Manchester City di Pep Guardiola.

Dinanzi alla forza dirompente dei citizens, Inzaghi non ha potuto fare tanto ma ha osannato i suoi ragazzi che, fino all’ultimo, hanno provato a ottenere un importante risultato che manca a Milano dall’ormai famoso triplete ottenuto da José Mourinho.

Alle volte ritornano

Per questa nuova stagione, grazie all’aiuto di Beppe Marotta e Piero Ausilio, il tecnico piacentino può contare su ottimi giocatori come Yann Sommer, Benjamin Pavard e Marcus Thuram, giusto per nominarne alcuni. Con una rosa rinforzata ed elementi di alto livello, Inzaghi può provare a motivare i suoi ragazzi al fine di ripetersi come nella passata stagione, nella competizione europea.

Le squadre che hanno ottenuto l’accesso agli ottavi di finale, però, non sono tra le più semplici da dover affrontare. I nerazzurri, però, sono, da sempre, abituati a ritrovarsi dinanzi a società blasonate con giocatori di alto calibro. Ora però, sembrerebbe che un ex avversario dei lombardi possa ben presto giungere in Italia e vestire la casacca del Bologna.

Musa pronto per Thiago Motta?

Stiamo parlando dell’attaccante Musa del Benfica che, secondo quanto riportato da europacalcio.it, potrebbe giungere nella società emiliana per ricoprire il ruolo di vice alle spalle del sorprendente Joshua Zirkzee nel reparto offensivo.

Qualora ciò dovesse concretizzarsi, per Inzaghi e i tifosi nerazzurri ci sarà da ricordare il momento in cui Musa segnò il goal del 3-3 con la maglia del Benfica nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League della passata stagione.