Roma, doppio rinforzo in difesa | Lasciano la Premier per sbarcare in Italia

In vista del mercato di gennaio la dirigenza romanista sta lavorando per colmare alcune lacune della rosa, in particolar modo in difesa dove la situazione anche a livello numerico non è per niente rosea

Il calciomercato è pronto a ripartire e in casa Roma questa sessione invernale rappresenta un’opportunità importante per poter puntellare la squadra a disposizione di Josè Mourinho. La priorità è la difesa visto che il rientro di Smalling è avvolto ancora nel mistero e anche quello di Kumbulla non è ancora certo.

Considerando anche la partenza imminente di N’Dicka per la Coppa d’Africa, le possibilità a disposizione per il tecnico romanista restano solamente due, ovvero Mancini e Llorente. Di fatto non c’è nemmeno un terzo elemento per poter completare la difesa a tre. La soluzione di arretrare Cristante può essere considerata solo momentanea in attesa che arrivino buone nuove dal mercato.

La pista Bonucci si è sgonfiata sul nascere. Il malcontento della piazza e l’età avanzata del calciatore hanno bloccato i vertici del club giallorosso che hanno deciso di virare su profili più giovani e che possano garantire un’integrità fisica maggiore visti i molteplici impegni in programma nei prossimi mesi.

A quanto pare però il direttore sportivo Tiago Pinto potrebbe pescare in Premier League. Infatti ci sono alcuni calciatori che non rientrando più nei piani delle rispettive squadre potrebbero invece far comodo ai giallorossi, che devono comunque fare i conti con le finanze prima di cimentarsi in qualsiasi operazione di mercato.

I possibili innesti per la difesa della Roma in arrivo dalla Premier

I nomi più caldi sono quelli di Trevoh Chalobah e Thilo Kehrer che sono ormai ai margini dei progetti di Chelsea e West Ham. Finora hanno giocato pochissimo. L’opportunità di poter tornare protagonisti in una piazza come quella capitolina potrebbe favorire la buona riuscita di almeno una delle due operazione.

Si tratta comunque di una corsa contro il tempo. L’obiettivo è dare un rinforzo a Mou il più presto possibile così da non dover vivere troppe partite con gli uomini contanti. Il mercato però non è sempre così benevolo. Quindi bisogna capire se le formazioni inglesi saranno disposte a lasciar partire i giocatori senza pretendere troppe pretese.

Non solo entrate: le possibili uscite da Trigoria

Con calma però la Roma potrebbe realizzare anche qualche operazione in uscita. Celik, Belotti e Spinazzola sono tra i papabili partenti. Per quest’ultimo, corteggiato dall’Arabia Saudita e dalla Turchia ci sarebbe poi il problema di doverlo rimpiazzare. Gli altri due essendo dei veri e propri esuberi non si prospetterebbe questa eventualità.

Il Gallo con il rientro di Abraham sempre più vicino potrebbe tranquillamente cambiare aria e per la società sarebbe anche l’occasione per realizzare un plusvalenza visto che è arrivato nell’estate 2022 a parametro zero. Questi potenziali affari però vengono dopo, prima c’è da pensare al difensore, che deve necessariamente arrivare a stretto giro.