Lukaku, ritorno di fiamma a sorpresa: “Spero di rivederlo con noi” | A fine anno scenario impensabile

Al termine della stagione potrebbe farsi largo un’ipotesi a dir poco clamorosa per Lukaku. Il belga potrebbe tornare in un club a cui è molto legato

Il futuro di Romelu Lukaku è avvolto da una fitta coltre di incertezza. Difficilmente resterà alla Roma, soprattutto dopo il brusco stop al Decreto Crescita che di fatto aveva favorito l’arrivo del belga sulla sponda giallorossa del Tevere. Inizialmente quindi farà ritorno al Chelsea, ma i blues sperano di poter fare cassa con il suo cartellino.

Chiaramente non potranno mai recuperare i circa 120 milioni di euro spesi per acquistarlo dall’Inter nell’estate 2021, anche perché il calciatore ha ormai superato i 30 anni. Al contempo l’ottimo rendimento all’ombra del Colosseo lo sta rendendo più che appetibile e non da escludere che qualche squadra europea possa farci un pensierino.

Non è da scartare l’ipotesi Arabia Saudita, che il giocatore la scorsa estate ha però declinato. Lo scenario però potrebbe essere diverso la prossima estate e il giocatore potrebbe seriamente ripensarci. In mezzo a questo ampio ventaglio di possibilità ne sta sbucando un’altra che sarebbe a dir poco suggestiva.

Anche in questo caso si tratterebbe di un rientro e per Lukaku sarebbe decisamente gradito. Un ritorno alle origini piuttosto romantico con delle prospettive ancor più larghe rispetto a quelle del semplice ruolo di centravanti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta nello specifico e perché il “sogno” potrebbe realmente prendere forma.

Dove potrebbe andare Lukaku al termine della stagione

La formazione in questione è l’Anderlecht, dove Lukaku ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio. Ad “invitarlo” a tornare a Bruxelles è stato Kevin Vermeulen, braccio destro per molti anni dell’ex responsabile del settore giovanile Jean Kindermans. A suo parere il giocatore potrebbe dare ancora molto al club, anche una volta appese le scarpette al chiodo.

Stando a quanto affermato dal dirigente belga in un’intervista rilasciata a Radio Radzinski, Lukaku un giorno potrebbe essere un profilo calzante per l’Academy del club bianco-malva. Vista la sua esperienza nel club può dare tanto al movimento calcistico del paese che negli anni ha sfornato talenti di assoluto valore.

Le parole di elogio di Vermeulen

Nello specifico, ecco cosa ha detto Vermeulen a proposito di Lukaku: “Ha quasi 31 anni, gli auguro tanti altri anni al vertice come calciatore ma potrebbe essere una persona interessante per l’Academy. È uno che ha vissuto fin dall’inizio il progetto, spero che Lukaku ritorni all’Anderlecht un giorno”.

Insomma, una possibilità che per ora non era mai stata contemplata. Probabilmente potrebbe essere uno spunto importante in prospettiva. Al momento però il bomber vuole ancora continuare a gonfiare la rete e la rinascita in giallorosso può essere il giusto trampolino di lancio per un roseo finale di carriera.