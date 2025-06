Calciomercato Palermo, Insigne e Buttaro in uscita: c'è l'interesse del Pescara ​​

Il Pescara vuole accelerare le manovre in entrata e guarda con attenzione in casa Palermo. Il direttore sportivo dei biancazzurri, Pasquale Foggia, ha puntato due profili che potrebbero lasciare la Sicilia durante questa sessione di mercato: Roberto Insigne e Alessio Buttaro. Entrambi sono finiti ai margini del progetto tecnico rosanero e rappresentano opportunità concrete per il club abruzzese, intenzionato a costruire una rosa competitiva per la prossima stagione.

Foggia ritrova Insigne?

Roberto Insigne, fratello minore di Lorenzo che ha già lavorato con Foggia ai tempi del Benevento, è un profilo che il d.s. del Pescara conosce bene e stima da tempo. Il fantasista campano ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ma la sensazione è che, con un’offerta convincente, si possa trovare la quadra per una cessione a titolo definitivo. L’eventuale arrivo al “Delfino” offrirebbe a Vivarini un rinforzo di qualità ed esperienza, in grado di incidere tra le linee e dare imprevedibilità al reparto offensivo.

Buttaro per la difesa

Il secondo nome sul taccuino di Foggia è quello di Alessio Buttaro, difensore classe 2002 in uscita dal Palermo. Il ragazzo, impiegato con il contagocce nella scorsa stagione, è considerato un rinforzo interessante per rimpiazzare Edoardo Pierozzi, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito. Con un contratto valido fino a giugno 2027, Buttaro potrebbe partire in presenza di una proposta che garantisca minutaggio e crescita professionale. La sua duttilità lo rende utile sia in una linea a quattro che come braccetto in una difesa a tre, ma anche a tutta fascia.





