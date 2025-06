Catania, Pastore: “Rinnovo di Inglese? Sensazioni positive. Sul mercato…” ​​

Ivano Pastore, nuovo direttore sportivo del Catania, è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa dal vicepresidente Vincenzo Grella. Durante l’incontro con i giornalisti, Pastore ha fatto il punto su alcune situazioni di mercato, a partire dal futuro di Roberto Inglese.

“Con Inglese ci siamo sentiti due tre volte e lui ha manifestato il piacere di continuare a vestire la maglia del Catania – dice -. In questo momento è in vacanza e mi è sembrato inopportuno disturbarlo: le sensazioni sono positive ma ci incontreremo quando tornerà”.

Un passaggio è stato poi dedicato alla gestione della rosa e alle strategie in atto per l’imminente sessione di mercato estivo: “Ci stiamo muovendo sia in entrata che in uscita. È una rosa extra large e devono esserci delle uscite ma è normale che stiamo valutando profili validi per il Catania. Non possiamo andare in ritiro con 30 giocatori, questo è ovvio”.





Poi aggiunge: “Il Catania è la Juventus della Serie C. Se va in B lo diventa della cadetteria, se va in A é semplicemente il Catania. Vogliamo solo giocatori motivati e dobbiamo essere bravi a scegliere uomini in grado di sostenere le pressioni della piazza”.

