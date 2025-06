Catania, Grella: “Per Torre del Grifo é solo una questione di dettagli” ​​

Parla Vincenzo Grella. Il vicepresidente del Catania è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi vertici dirigenziali del club: Ivano Pastore, nominato direttore sportivo, e Alessandro Zarbano, nuovo direttore generale. Nel corso dell’incontro con la stampa, Grella ha affrontato uno dei temi più caldi legati al futuro della società, quello relativo al centro sportivo Torre del Grifo,

“Uno dei discorsi più caldi è quello legato a Torre del Grifo – dice -. Stiamo seguendo le procedure con collaborazione e riservatezza. Il club ha forte interesse a portare a buon fine questa operazione: abbiamo già ricevuto l’ok di Pelligra ed è solo una questione di limare dei dettagli nei quali non posso entrare nel merito”.

Grella ha poi speso parole di stima e fiducia nei confronti dei due nuovi dirigenti: “Con Zarbano abbiamo un rapporto duraturo e la sua esperienza farà crescere questo club. Pastore già ha lavorato con noi per sei mesi e ho apprezzato tantissimo il suo operato in un momento molto delicato durante la stagione. Abbiamo deciso di confermarlo perché abbiamo visto in lui una persona seria e preparata che ci ha fatto vedere delle ottime cose”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, È IL GIORNO DI INZAGHI

PALERMO, VERNISSAGE COL MANCHESTER CITY?