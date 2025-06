Catania, Zarbano: “L’obiettivo è sempre lo stesso. Proprietà? Forte e vincente” ​​

Parla Alessandro Zarbano. Il nuovo direttore generale del Catania è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa dal vicepresidente Vincenzo Grella, insieme al neo direttore sportivo Ivano Pastore. Nel suo intervento, Zarbano ha delineato le linee guida dell’approccio societario, evidenziando ambizione e pragmatismo.

“L’obiettivo è lo stesso dello scorso anno. Vedremo in corso d’opera quello che sarà necessario riguardo gli acquisti e gli obiettivi. Il mercato si evolve continuamente e ci aiuterà salutare prima chi non è funzionale al progetto. La proprietà ha voglia di far bene, è forte e ha una mentalità vincente”, ha dichiarato.

Un passaggio è stato dedicato anche alla prossima campagna abbonamenti, che seguirà le stesse condizioni della scorsa stagione: “Gli abbonamenti verranno mantenuti con gli stessi prezzi e modalità dell’anno passato. La campagna partirà attorno alla metà di luglio: non ci saranno sconti ma nemmeno aumenti”.





Infine, il direttore generale ha sottolineato l’importanza strategica del settore giovanile, indicandolo come uno dei pilastri del progetto tecnico del club: “Settore giovanile? Ci crediamo molto. Deve produrre giocatori e alla fine dell’anno abbiamo come obiettivo quello di portare in prima squadra dei giocatori. Non è un lavoro che si fa da un giorno all’altro, ma faremo in modo di operare nel miglior modo possibile”.

