Calciomercato Trapani: Antonini annuncia Di Noia dall’Entella ​​

Il Trapani è pronto a piazzare il primo colpo di mercato della stagione. Il presidente granata, Valerio Antonini, ha annunciato attraverso il proprio profilo X l’arrivo di Giovanni Di Noia, centrocampista d’esperienza reduce dalla promozione in Serie B con la Virtus Entella.

«GIOVANNI DI NOIA. Centrocampista di grande esperienza e valore; determinante nella promozione dell’Entella in Serie B. Sarà il perno del nostro centrocampo per la prossima stagione», ha dichiarato Antonini, che poche ore prima aveva anticipato una campagna acquisti ambiziosa, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e migliorare l’undicesimo posto ottenuto nella scorsa annata.

Classe 1994, Di Noia ha collezionato 30 presenze con la maglia biancoceleste nell’ultima stagione con quattro reti all’attivo, risultando uno dei protagonisti della promozione diretta e confermandosi punto fermo per qualità ed esperienza nel cuore del gioco. Il mercato del Trapani, però, non si ferma qui: sono attesi altri innesti, anche in attacco, dove i nomi più caldi restano quelli di Ferrari e Grandolfo.





