Di Michele: "Inzaghi in Serie B è una certezza, un profilo di spessore" ​​

David Di Michele, ex attaccante di Palermo e Udinese tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato di Filippo Inzaghi, che si appresta a cominciare l’ambiziosa avventura in rosanero.

“Pippo in B è una certezza, avendo vinto già due campionati. Si tratta di un profilo di spessore, un ex giocatore con grande carisma e capace di farsi voler bene dai suoi ragazzi”, afferma.

“Nel Pisa si percepiva chiaramente un’armonia importante, quell’alchimia tra allenatore, squadra e tutte le altre componenti che è fondamentale per centrare l’obiettivo”, dice Di Michele.





