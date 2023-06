MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Occhi anche in casa Pisa per il Palermo, in attesa del via libera dalla casa madre. Dopo giornate di preparazione, le operazioni di calciomercato del club rosanero sono pronte a partire, con il direttore sportivo Leandro Rinaudo che attende il via libera al “piano mercato” da parte del City Group (passaggio obbligato vista la sua struttura societaria).

E come riportato dal Giornale di Sicilia si “amplia” il ventaglio degli obiettivi: in casa Pisa piace il profilo di Mattéo Tramoni (esterno d’attacco classe 2000, visto anche a Brescia) e resta di moda il profilo di Giuseppe Sibilli, già oggetto di interesse del Palermo nel mercato di gennaio.

Invariati gli obiettivi per la difesa: Lucioni è il nome principale sul taccuino della dirigenza rosanero, ma restano in piedi anche le piste che portano all’ex Brescia Cistana e a Ceccaroni (quest’anno a Venezia ma di proprietà del Lecce). Si valutano invece nomi di possibili giocatori “bandiera”: tra questi ci sono Fiordilino e Gallo (ma per quest’ultimo il Lecce avrebbe già chiuso la porta ai rosa).

