MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Tre intoccabili e tanti rebus, il nuovo Palermo è tutto da scoprire”. Questo il titolo principale della pagina sportiva del lunedì del Giornale di Sicilia, che (oltre al punto sulle manovre di mercato dei rosanero e l’editoriale del lunedì di Luigi Butera) riporta le ultime notizie su Catania e Messina.

Salvatore Orifici traccia il quadro delle percentuali di permanenza, con tre punti fermi: sono Brunori, Gomes e Pigliacelli (ai quali è stato già proposto il rinnovo di contratto). L’organico rischia di essere “inevitabilmente stravolto”, con Rinaudo che vaglia le opportunità di mercato e City Group che ripone fiducia in Corini, il cui parere sarà preso in “forte considerazione” in vista delle future scelte tattiche. Ma allora chi ha più probabilità di rimanere? I nomi con le percentuali più alte sono quelli di Graves, Sala, Di Mariano, Mateju e Marconi, oltre a Stulac (attorno al quale verrà puntellato il centrocampo).

Per Luigi Butera (a prescindere da quale direzione verrà preso) è giunto il momento di entrare in azione: “É chiaro che il Palermo una strada dovrà prenderla. E anche in fretta, perché fra un mese e qualche giorno sarà già ritiro”. Si sottolinea come City Group non abbia ancora dato risposta né al piano A né al piano B – con differenti budget proposti da Rinaudo. Ma allo stesso tempo, “questo non significa però che il Palermo sta poltrendo su un divano […]. Il lavoro non manca, perché in questo momento al Palermo i punti fermi sembrano pochi”.

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO, RINAUDO ATTENDE IL VIA LIBERA

GDS – PALERMO, REBUS SOLERI

CALCIOMERCATO PALERMO, PER IL CENTROCAMPO PIACE ACAMPORA

MERCATO PALERMO, NEL MIRINO PROFILI DEI CLUB RETROCESSI IN SERIE C