MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo guarda in casa delle squadre retrocesse in Serie C, più precisamente Benevento e Brescia. Come riportato da Il Giornale di Sicilia il club rosanero punta a rinforzare il reparto di centrocampo e alcuni profili di questi club che dovranno ripartire dalla Lega Pro potrebbero fare al caso di Corini.

Da un lato Viviani del Benevento: centrocampista centrale classe 2000 che ha giocato 21 partite in stagione; dall’altro c’è Tom van de Looi, centrocampista del Brescia che in stagione ha collezionato 34 presenze e 1 gol.

Sempre in casa Brescia viene fatto anche un nome per l’attacco: si tratta di Florian Ayé, centravanti autore del gol che ha condannato il Palermo all’ultima giornata di campionato.

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO PALERMO, CORINI GUARDA AI “FEDELISSIMI”

PLAYOFF SERIE B, IL BARI È LA PRIMA FINALISTA

PLAYOUT, PARI COL COSENZA: BRESCIA RETROCESSO

CAOS DOPO BRESCIA – COSENZA