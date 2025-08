Calciomercato Serie A: Lezzerini è un nuovo giocatore della Fiorentina

Luca Lezzerini è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il portiere classe 1995 arriva a parametro zero e prenderà il posto di Oliver Christensen, ormai prossimo al trasferimento allo Sturm Graz, in attesa dell’annuncio ufficiale.

Per Lezzerini si tratta di un ritorno a casa: cresciuto nel settore giovanile viola, ha già vestito la maglia della prima squadra tra il 2015 e il 2017. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato anche al Palermo, ancora alle prese con le valutazioni per il ruolo di portiere titolare.

La nota della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Luca Lezzerini ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2026 con opzione, a favore della Fiorentina, fino al 30 giugno 2028. Lezzerini, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, torna in viola dopo 8 anni e dopo aver collezionato 6 presenze in Serie A con la maglia del Venezia e quasi 160 presenze in Serie B tra Avellino, Venezia e Brescia.





