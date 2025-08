Palermo – Manchester City, Rose Villain canterà al “Barbera” nel pre partita

Palermo–Manchester City si preannuncia come un evento imperdibile, e non solo per ciò che accadrà in campo. In occasione della super sfida in programma sabato 9 agosto alle ore 21.00 allo stadio “Renzo Barbera”, lo spettacolo inizierà ben prima del fischio d’inizio.

Sul palco (anzi, sul prato) ci sarà Rose Villain, una delle artiste più iconiche del panorama musicale internazionale, pronta a infiammare il pubblico con un’esibizione speciale. Il suo show sarà accompagnato da un suggestivo gioco di luci che renderà l’atmosfera ancora più coinvolgente, trasformando lo stadio in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Nel frattempo, il Palermo ha annunciato che a partire dalle ore 16.00 di oggi, 1° agosto, saranno messi in vendita nuovi biglietti per l’attesissima sfida. L’affluenza si preannuncia da record: il “Barbera” sarà con ogni probabilità gremito per una serata destinata a entrare nella storia del club rosanero.





La nota del Palermo

Una performance speciale per celebrare l’Anglo-Palermitan Trophy: sarà la cantautrice Rose Villain ad esibirsi nel pre-show della prestigiosa amichevole tra Palermo e Manchester City, che si terrà sabato 9 agosto alle ore 21.00 allo Stadio Renzo Barbera. Un’occasione imperdibile per i tifosi rosanero e gli appassionati di calcio, che poco prima del calcio d’inizio potranno vivere dal vivo l’esibizione di una delle artiste più amate dal grande pubblico, immersa in uno spettacolare show di luci mai visto prima al Barbera.

Rose Villain, cantante e autrice, è oggi una delle voci più riconosciute nel panorama musicale internazionale. Con milioni di stream e tre album di successo alle spalle, ha conquistato il pubblico in Italia e all’estero, abbattendo ogni confine e portando la sua musica oltreoceano.

Con l’estate appena cominciata e la pubblicazione del singolo estivo “victoria’s secret” insieme a Tony Effe, Rose Villain sta portando la sua musica sui palchi di tutta Italia con il “RADIO VEGA SUMMER TOUR 2025”. Le date sono l’occasione per ascoltare dal vivo per la prima volta “radio vega” (album certificato oro) e tutti i grandi successi dell’artista.

Gli appuntamenti live, che la accompagneranno in autunno fino a casa sua con un concerto speciale il 23 settembre all’Unipol Forum di Milano, arrivano dopo un anno di grandi emozioni per Rose, che l’ha vista protagonista al Festival di Sanremo con la sua “fuorilegge” e successivamente impegnata nella pubblicazione dell’album che ha chiuso la trilogia musicale iniziata con i suoi lavori precedenti.

