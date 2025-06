Calciomercato Serie A, Lucca verso il Napoli. Dzeko alla Fiorentina ​​

Il calciomercato estivo entra nel vivo. Dopo il valzer degli allenatori – ancora non del tutto concluso – che ha caratterizzato i primi giorni di giugno, i club iniziano ora a muoversi concretamente sul fronte degli acquisti e delle cessioni. In Serie A, sono già diverse le trattative chiuse o in fase avanzata.

Una delle prime riguarda Lorenzo Lucca. L’attaccante ex Palermo è pronto a lasciare l’Udinese, e l’interesse più concreto arriva dal Napoli, fresco vincitore dello scudetto. Il club partenopeo avrebbe messo sul piatto un’offerta vicina ai 30 milioni di euro, trovando anche un’intesa di massima con il giocatore. Le parti sono in contatto costante e la sensazione è che l’affare possa chiudersi a breve.

Nel frattempo, anche la Fiorentina si muove con decisione per rinforzare l’attacco. La trattativa con Edin Dzeko è ormai ai dettagli. Il sì del bosniaco è già arrivato, così come l’accordo economico. La firma sul contratto – previsto per un anno con opzione per il secondo, vista l’età del giocatore (39 anni) – è attesa nelle prossime ore.





